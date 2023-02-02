أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 828064 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815605 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9577 حالة وفاة.