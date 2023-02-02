أعلنت بلغاريا اليوم الخميس، دعمها للملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030 .

ويُشار إلى أن هناك خمس دول تتنافس رسميًا على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030، هي: المملكة، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، قد أكد في وقت سابق من الشهر الماضي أن العرض الذي قدّمته المملكة لاستضافة إكسبو 2030 لا يعد استثمارًا لمرة واحدة، بل سيشكل استثمارًا في مستقبل العاصمة، بما يخدم مواطنيها ومقيميها وزوارها.

يُذكر أن المملكة بدأت العام الماضي، حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.