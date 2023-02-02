قال المشرف على أعمال هيئة عقارات الدولة حمزة العسكر أن نظام استئجار الدولة للعقار يتيح لعدة جهات المشاركة في عقد استئجار واحد بما يغطي احتياجها .

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: “الهيئة العامة لعقارات الدولة هي صاحبة الاختصاص في إدارة هذه العملية من بدايتها حتى نهايتها فتقوم بدور فعال، لحل هذه النزاعات بما يتوافق مع النظام والمرونة الموجودة في اللائحة التنفيذية، وفي حال عدم القدرة على حل هذه النزاعات تصدر القرارات الإدارية، ويتاح للمعترض عليها التقدم للجهات القضائية لمعالجتها”.

وتابع أن نظام استئجار الدولة للعقار سيساعد الجهات الحكومية على ضبط احتياجها من خلال معايير دقيقة وواضحة .

فيديو | المشرف على أعمال هيئة عقارات الدولة حمزة العسكر: نظام استئجار الدولة للعقار يتيح لعدة جهات المشاركة في عقد استئجار واحد بما يغطي احتياجها #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/k90ilnHiGc — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 2, 2023

فيديو | ما هي الآلية التي ستتخذ من قبل هيئة عقارات الدولة عند حدوث أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة؟ .. المشرف على أعمال هيئة عقارات الدولة حمزة العسكر يجيب لـ #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/fBCAea9P3c — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 2, 2023