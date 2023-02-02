نجح لاعب نادي الأهلي المصري حسين الشحات، في تحقيق رقم مميز في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي انطلقت مساء أمس الأربعاء، في المغرب.

وسجل حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأصبح الشحات صاحب الهدف الأول لفريقه ولمونديال كرة القدم 2022.

وكان حسين الشحات قد هز شباك منافسيه في ٣ نسخ مختلفة في بطولات كأس العالم للأندية، ليعادل بذلك رقم كل من النجوم الثلاثة: البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة برصيد 7 أهداف، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والويلزي غاريث بيل.