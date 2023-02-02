قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم الخميس عند 10701 وبقيمة بلغت 4 مليار ريال.

وأكد أن ما تحدث عنه في الاسبوع الماضي بشأن أن السوق سوف يتجه باتجاه عرضي حتى إعلان نتائج الشركات الكبرى وهو ما حدث.

وأضاف أن أهم النقاط للأسبوع القادم هي 10690 كدعم القناة الصاعدة يأتي بعدها 10580 كمنطقة طلب اسبوعية +متوسط 50 يوم الذي يحمل السوق حاليا، أما المقاومات والهدف فهي 11015 كسقف للقناة الصاعدة +متوسط 100 يوم.

وأكد أن بعد خروج كامل نتائج الشركات الكبرى سوف تتحدد وجهة السوق على المدى المتوسط والطويل لأن الصناديق الكبرى وكبار المستثمرين سوف يعيدون حساباتهم إما بالتخلص من الشركات التي أعلنت إعلانات غير جيدة أو بزيادة المراكز في الشركات التي أعلنت نمو وأرباح ممتازة.