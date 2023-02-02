أعلنت وزارة التعليم، اليوم، عن بدء التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص طب بشري بفرنسا.

وأوضحت الوزارة شروط التقديم ومنها أن يكون المتقدم حاصل على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمره 35 عامًا، بجانب الانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدّل عن 3.50 من 5، 2.80 من 4، 70 من 100.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم ضرورة إرفاق عدد من المستندات، أبرزها: جواز السفر، وشهادة البكالوريوس في الطب البشري، وشهادة إتمام سنة الامتياز، والسجل الأكاديمي، وسيرة ذاتية باللغة الإنجليزية، وعدد 3 خطابات توصية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية متاح اعتبارا من اليوم، وذلك على رابط التقديم عبر بوابة سفير 2 من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــــا.