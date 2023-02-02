توفي رجل الأعمال والوزير الأسبق في دولة الإمارات محمد سعيد الملا، اليوم الخميس.

وكان محمد سعيد الملا قد شغل العديد من المناصب البارزة في الإمارات، خلال مسيرته المهنية، جعلته من أهم الشخصيات التي يشار لها بالبنان منذ عهد التأسيس.

ومن جانبه نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رجل الأعمال الراحل قائلا: “حَطَّ اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه.. رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان.. أسهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد.. وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه.. ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية.. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة”.