كشف تقرير عن وجود توجه في أوساط الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي للإطاحة بإلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية على خلفية تعليقات سابقة لها.

وذكرت “أسوشيتدبرس” الأمريكية أن التصويت الذي سيجرى اليوم الخميس، يمثل تحولا سريعا من جانب رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتعزيز الدعم الجمهوري المتذبذب في التحرك ضد عمر.

وأشارت إلى أن بعض المشرعين الجمهوريين أعربوا عن تحفظهم اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكانت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، اعتذرت عن تعليقاتها التي أدركت أنها معادية للسامية.