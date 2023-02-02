قال المختص في الاستثمار والنفط، فهد بن جمعة، إن أسواق النفط تواجه ضغوطا كبيرة والتفاؤل يتجه نحو الطلب من الصين.

وأضاف أن المخزونات الأمريكية التجارية ارتفعت بشكل كبير خلال الأربع أسابيع الماضية لأكثر من 4 ملايين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي من النفط انخفض، ولم يتبقى منه سوى 371 مليون، لذا أسواق النفط تواجه ضغوطا كبيرة مضيفا أن التفاؤل يتجه نحو الطلب من الصين.

