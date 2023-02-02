تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لحادثة وفاة الطفل المغربي “ريان” عقب سقوطه في البئر، رزقت أسرته اليوم الخميس، بمولود جديد.

وكانت قضية ريان الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا، حظت باهتمام العالم، حيث بقي عالقا 5 أيام وسط محاولات مستميتة لإنقاذه.

وعن تسمية المولود الجديد، استبعد الأب إطلاق اسم “ريان” عليه، قائلا: “لا يمكن أن تعيد إطلاق اسم شخص مات.. ريان كان وحيدا لا يتكرر”.

يذكر أن نبأ وفاة ريان، وانتشال جثته من بئر ظل عالقا فيها أكثر من 100 ساعة، أثار حالة من الحزن على مستوى العالم.