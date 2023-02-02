دعا المختص التعليمي، عماد الشريف، إلى إعادة النظر في الدراسة الحضورية خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف أن الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام في الطرقات، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ودعا لمراعاة ظروف المعلمين والمعلمات الموجودين بقوائم الانتظار في النقل الخارجي، لذا فمن المناسب أن يكون هؤلاء المعلمين مع أسرهم في هذا الشهر الكريم.