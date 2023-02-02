أعلنت الحكومة الفلبينية، إعداد قائمة سوداء لمكاتب الاستقدام الكويتية التي لديها مخالفات أو انتهاكات لاتفاقية العمل بين البلدين.

وذكرت وزارة العمالة المهاجرة في الفلبين أن “المكاتب الكويتية التي سيتم إدراجها في تلك القائمة السوداء سيتم حرمانها من جلب أي عمالة فلبينية في المستقبل”.

ووفقا للقواعد الجديدة، لن يسمح سوى لوكالات التوظيف الأجنبية التي لها سجل نظيف، والتي ليس لديها عمالة مقيمة في ملاجئ الرعاية والإيواء”، حيث تم تعليق طلبات الاعتماد الجديدة في انتظار مراجعة وكالات التوظيف الأجنبية المعتمدة الحالية.

ويأتي ذلك على خلفية تعدد حالات اغتصاب العاملات الفلبينيات، وبعد مقتل خادمة فلبينية، وإلقاء جثتها في الصحراء.