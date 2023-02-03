هبطت طائرة تقل بعثة فريق غوتيبورغ السويدي لكرة القدم، اضطراريا، أمس الخميس، بسبب الخوف من انفجار كرات القدم المنفوخة التي على متنها.

وقال قائد الطائرة بعد نحو 30 أو 40 دقيقة من الإقلاع، أنه يتعين عليه القيام بهبوط اضطراري في كوبنهاغن بسبب خطر انفجار نحو 30 كرة منفوخة، نتيجة فرق الضغط الجوي، فيما تلقى الطيار المعلومات حول الكرات الموجودة في مقصورة الأمتعة من مطار المغادرة.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار “لاندفيتر” صباح اليوم الخميس، لكن الطيار بعد نحو 30 أو 40 دقيقة أعلن فوق سكونا أنه يتعين عليه القيام بهبوط اضطراري؛ حيث اتضح بعد الهبوط أن الإنذار كان خاطئا وأن الكرات كانت مفرغة من الهواء، فأقلعت الطائرة من جديد بعد حوالي ساعة متجهة إلى إسبانيا.