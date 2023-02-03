كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن السلطات النرويجية حظرت إجراء مقررا يوم الجمعة، لحرق نسخة من القرآن الكريم في المملكة.

وصرح تشاووش أوغلو: “بعد تلقي معلومات حول الإجراء المخطط له يوم غد في النرويج، والموجه ضد كتابنا المقدس القرآن، استدعينا السفير النرويجي لدى أنقرة إلى الوزارة، وعلى أثر ذلك ألغت السلطات النرويجية تصريح الإذن بذلك الإجراء”.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد استدعت سفير مملكة النرويج لدى أنقرة، على خلفية إعطاء سلطات بلاده الإذن لمتطرفين، بحرق القرآن الكريم على الأراضي النرويجية.

وأكدت أنقرة على إدانتها الشديدة للطريقة التي تتعامل بها النرويج مع الأعمال الاستفزازية غير المقبولة، والتي تصنف بوضوح بأنها جرائم كراهية.