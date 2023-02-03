كشفت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس تصميم شبكات، مهندس تصميم نقل شبكات، مهندس شبكات الترددات اللاسلكية، قائد فريق المكتب الأمامي، مدير تجاري/ وحدة العملاء.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الخميس الموافق 2 فبراير 2023م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة Ericsson هنا