كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أول التسليح والذخائر، رئيس الأنظمة واللوجستيات، مدير سلسلة التوريد.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الخميس الموافق 2 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 فبراير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة