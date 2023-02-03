قلل ريال مدريد فارق النقاط مع برشلونة، في سباق الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه فالنسيا، أمس الخميس ضمن منافسات المرحلة 17 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاز ريال مدريد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياغو برنابيو، بثنائية نظيفة وقعها كل من ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور؛ حيث تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 52، من تسديدة صاروخية رائعة، اكتفى حارس فالنسيا بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

وأضاف فينسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بعد هدف أسينسيو بدقيقتين، فيما شهدت المباراة تعرض غابرييل باوليستا مدافع فالنسيا للطرد في الدقيقة 72، ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بعشر لاعبين.

وعمل ريال مدريد على رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.