كشفت شركة تمكين للتقنيات (Tamkeen)، عن توفر وظائف عن بعد للعمل بمجال (خدمة العملاء) لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– ممثل خدمة العملاء.

‏(CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE

وأفادت بأن الشروط المطلوبة على التقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– مهارات تواصل ممتازة.

– مهارات الاتصال.

– إيجاده اللغة الإنجليزية.

– مهارات مايكروسوفت اوفيس.

– مهارات حل المشكلات.

– الإلمام بمهارات خدمة العملاء.

– المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.

وأشارت إلى أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الموقع.