كشفت شركة تمكين للتقنيات (Tamkeen)، عن توفر وظائف عن بعد للعمل بمجال (خدمة العملاء) لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– ممثل خدمة العملاء.
(CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE
وأفادت بأن الشروط المطلوبة على التقديم:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– مهارات تواصل ممتازة.
– مهارات الاتصال.
– إيجاده اللغة الإنجليزية.
– مهارات مايكروسوفت اوفيس.
– مهارات حل المشكلات.
– الإلمام بمهارات خدمة العملاء.
– المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.
وأشارت إلى أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الموقع.
التعليقات
اترك تعليقاً