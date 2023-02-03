الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة3 فبراير

بالفيديو.. أعداد مليونية يشهدها الحرم المكي وسط أجواء باردة

منذ 38 دقيقة
0
تابعوا صدي على

وثّق مقطع فيديو لزحام يشهده صحن الطواف من معتمري الداخل والخارج وهم يؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر في صباح اليوم الجمعة.

وأظهر المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة، وسط أجواء باردة وهادئة

كما بيّن المقطع سعي المعتمرين بين الصفا والمروة بهمة وحيوية وحماس ملفت رخم الازدحام الشديد.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بالفيديو.. أعداد مليونية يشهدها الحرم المكي وسط أجواء باردة

بالفيديو.. أعداد مليونية يشهدها الحرم المكي وسط أجواء باردة

منذ 38 دقيقة
0
مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يعلن عن وظائف شاغرة

منذ 44 دقيقة
0
1132
مدافع &#8220;توليب&#8221; تستهدف أهدافا أوكرانية بقذائف من العيار الثقيل ( فيديو)

مدافع “توليب” تستهدف أهدافا أوكرانية بقذائف من العيار الثقيل ( فيديو)

منذ 54 دقيقة
0
1192

راحت سيارته بغمضة عين

منذ 59 دقيقة
0
1077
غرفة المجمعة توفر دورات تدريبية عن بُعد وحضوري مع شهادات مجانية

غرفة المجمعة توفر دورات تدريبية عن بُعد وحضوري مع شهادات مجانية

منذ 1 ساعة
0
1161