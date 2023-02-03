بالفيديو.. أعداد مليونية يشهدها الحرم المكي وسط أجواء باردة

وثّق مقطع فيديو لزحام يشهده صحن الطواف من معتمري الداخل والخارج وهم يؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر في صباح اليوم الجمعة.

وأظهر المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة، وسط أجواء باردة وهادئة

كما بيّن المقطع سعي المعتمرين بين الصفا والمروة بهمة وحيوية وحماس ملفت رخم الازدحام الشديد.