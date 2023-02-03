قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح وإرشاد َات بشأن شراء وتخزين المكسرات، وبينها ضرورة التخلص منها عند ظهور إصابات حشرية أو آثار القوارض.

وأشارت الهيئة إلى أن الإرشادات تتضمن شراء المكسرات من أماكن موثوقة وتجنب الباعة المتجولين، وحفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة محكمة الإغلاق، إلى جانب حفظها في درجات حرارة منخفضة.

وأكدت أن المكسرات تعد من الوجبات الخفيفة المفيدة للصحة بشرط تناولها بكميات محددة، إلا أنها قد تكون مصدراً للملوثات الغذائية مثل السموم الفطرية، مبينة أن السموم الفطرية (الأفلاتوكسين) هي مركبات سامة تنتجها بعض الفطريات بشكل طبيعي.