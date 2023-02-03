أوضحت مصادر صحفية سبب ظهور فينيسيوس جونيور بحذاء أسود في الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الـ17 (مؤجلة) من الدوري الإسباني.

وقالت المصادر ذاتها أن فينيسيوس جونيور قد فسخ تعاقده مع شركة “نايكي” الأمريكية بسبب عدم ظهوره في الحملات الإعلانية للشركة.

وأفادت بأن فينيسيوس جونيور لم يظهر في الحملة الإعلانية للشركة قبل كأس العالم 2022، وكذلك أثناء الإعلان عن قميص منتخب البرازيل للمونديال.

وأشارت إلى أن اللاعب شعر بالإحباط من معاملة الشركة له، وشعر أيضا بأنه يستحق المزيد من الاحترام والتقدير لما حققه، وهو ما أسهم في إنهاء تعاقده بشكل مبكر.

يُذكر أن ريال مدريد عاد لطريق الانتصارات بالفوز 2/0 على ضيفه فالنسيا أمس الخميس، على ملعب سانتياغو برنابيو، وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، ويتأخر بـ5 نقاط عن برشلونة المتصدر.