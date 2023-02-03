تعرض الموسيقار المصري حلمي بكر لوعكة صحية جديدة وتدهورت صحته مرة أخرى، حيث تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية تفاصيل الحالة الصحية لبكر، لافتًا أنه نقل إلى الرعاية المركزة في الثانية من صباح أمس الخميس.

وقال عبد الله :”أن قدم الموسيقار المصري تعرضت لورم، إلى جانب الانخفاض الكبير لديه في نسبة الأكسجين بالدم.”

وأضاف:” أن الطبيب المعالج كشف أن عضلة القلب تعاني من ضعف شديد، حيث يحتاج بكر للبقاء داخل الرعاية المركزة.”

يُذكر أن الموسيقار حلمي بكر يعاني منذ فترة من أزمات صحية متعددة، بدأت بدخوله المستشفى قبل ١٠ أيام بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.