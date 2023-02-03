أكد بعض المصادر أن تويوتا لديها أكثر من سيارة جديدة كليا قادمة إلى سوق المملكة خلال الأسابيع القادمة، ومنها فيلوز وهي كروس أوفر ثلاثية الصفوف من فئة الحجم المدمج، لذلك إليكم 10 معلومات سريعة تعرفكم بتجهيزات السيارة:

1: فيلوز : سيارة اقتصادية جديدة من تويوتا ستتوفر عند الوكيل عبداللطيف جميل للسيارات، تنافس في قطاع الكروس أوفر بالحجم المدمج.

ويتمتع التصميم الخارجي للسيارة بملامح فريدة ومصابيح أمامية ثنائية الضوء من نوع LED، وترتكز فوق جنوط عجلات ألمنيوم مقاس 17 بوصة مطلية آليا بعشرة أضلاع.

وتتميز السيارة بشاشة المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتتكامل مع نظام صوت من 6 سماعات.

كما أنها تتميز بمكيف هواء قوي يتميز بنظام تحكم أوتوماتيكي مع لوحة تحكم في المكيف لصف المقاعد الثاني.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر بنزين مقترن بناقل حركة التتابعي المتغير CVT موجه إلى نظام دفع أمامي يخرج قوة 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر. وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 19.3 كم/ لتر.