أكد الناقد الرياضي حمزة إدريس أن رهبة اللعب مع ‎النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لا زالت موجودة بين لاعبي النصر

وقال إدريس :” رهبة اللعب مع رونالدو لازالت موجودة بين لاعبي النصر فأحيانا خلال اللعب تجد سرعة في التمرير وذلك لعدم معرفة اللاعب وطريقة تحركاته ولعبه وهذا ينتج عنه سرعة التمرير”

وأضاف ” رهبة كرستيانو لا تزال موجودة ومع الوقت والانسجام قادر أن يشكل خطورة، إذ أن النصر في الفترة الأخيرة يفتقر للكرات العرضية ”