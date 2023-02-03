أكد الناقد الرياضي حمزة إدريس أن رهبة اللعب مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لا زالت موجودة بين لاعبي النصر
وقال إدريس :” رهبة اللعب مع رونالدو لازالت موجودة بين لاعبي النصر فأحيانا خلال اللعب تجد سرعة في التمرير وذلك لعدم معرفة اللاعب وطريقة تحركاته ولعبه وهذا ينتج عنه سرعة التمرير”
وأضاف ” رهبة كرستيانو لا تزال موجودة ومع الوقت والانسجام قادر أن يشكل خطورة، إذ أن النصر في الفترة الأخيرة يفتقر للكرات العرضية ”
حمزة إدريس لـ #في_المرمى: رهبة اللعب مع #رونالدو لا زالت موجودة بين لاعبي #النصر pic.twitter.com/hJ4Kd4pXv7
— العربية – في المرمى (@FilMarma) February 2, 2023
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