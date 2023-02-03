اعتدت طالبة على معلمتها في مشهد صادم وقامت بطرحها أرضًا عندما نشب بينهما جدال انتهاء بالعنف.

وأصابت الطالبة معلمتها بجروح متعددة وكسر في ساقها بعد أن تحدثت إلى فتاة في الصف التاسع عن سلوكها في الفصل في مدرسة هيريتدج الثانوية في أتلانتا ، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر فيديو المعلمة تورنر وهي تقوم بطلب المساعدة عبر الهاتف قبل أن تشد الطالبة الهاتف من يديها وتلقيه على الأرض.

وصرخت الطالبة بوجه المعلمة ثم بدأت تسدد لكمات وتضربها في وجهها وشدت شعرها ثم طرحتها على الأرض ، مما أدى إلى إصابة ركبتها وساقها.