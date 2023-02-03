استطاع صاحب منزل أن يعيش تحت حالة من الخوف الشديد والقشعريرة، عندما فوجئ بـ منظر مرعب لـ عش دبور وحشي ينمو داخل الحمام الخاص به في منزله بـ أستراليا.

ويُشار إلى أن العقار كان غير مأهول بالسكان خلال جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” ، مما ترك هذا المجال أمام الزواحف الزاحفة والطائرة لتنمية العش دون انقطاع.

واستدعى ساكن ملبور فور اكتشاف العش خبراء مكافحة الآفات للتعامل مع المخلوقات القاتلة.

وقال ديل أرميل ، مدير مكافحة الآفات في DAP ، أن العش عبارة عن هيكل غريب، وأوضح “ديل” كيف قام هو وفريقه من الخبراء المدربين باستخراج عش الدبور الوحشي من العقار.

وانتشرت لقطات العش على الإنترنت، في حين وصفه المضيف التلفزيوني كارل ستيفانوفيتش بأنه “شيء خارج عن المألوف”.