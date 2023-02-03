تقوم ماكلارين بتحديث سيارتها الخارقة 720S التي حصلت على استحسانًا كبيرًا مع إضافة تحديثات التصميم، وشارات جديدة وتعزيز قوة 30 حصانًا

وسيعمل التعديل على محرك M840T مزدوج التوربو V8بسعة 4.0 ليتر من ماكلارين على زيادة القدرة الإنتاجية من 710 حصان إلى 740 حصانًا.

ويُشار إلى أن التعديل سيعمل على محرك M840T مزدوج التوربو V8بسعة 4.0 ليتر من ماكلارين على زيادة القدرة الإنتاجية من 710 حصان إلى 740 حصانًا، ويتم استخدام تصنيف الطاقة المترية مرة أخرى لتسمية الماكينة ذات المحرك المتوسط.

كما أن تصميم السيارة الجديدة من الداخل والخارج سيقترض من موديلات مكلارين الأخرى، بعد المصد الأمامي الجديد، ومآخذ الهواء الجانبية الأكبر حجمًا ، والجناح التكيفي الأكبر حجمًا على طراز 765LT، والمكابح الهوائية جزءًا من الحزمة الخارجية الجديدة.

وقال مصدر Autonews أننا سنلقي نظرة أولى على 750Sفي حملة دعائية هذا الشهر، مع الكشف الكامل في أبريل ومن المقرر تسليم السيارة للمشترين في سبتمبر.