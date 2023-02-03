أثارت فتاة أمريكية بالغة من العمر ٢٤ عام حالة من الجدل بعد إعلان زواجها من رجل عمره 85 سنة، يكبرها ب61 عاما خاصة أنها تشارك أجزاء من حياتها عبر السوشيال .

وقالت الشابة الأمريكية أن السبب الذي دفعها للزواج من العجوز الذي يكبر جدها الفعلي ب١٠ سنوات، هو صفاته التي أحبتها و طبيعته الهادئة.

وأشارت الفتاة إلى أنها لم تكن تعرف من البداية أن عمر تشارلز تجاوز الثمانين، مضيفة: “اعتقدته أصغر من ذلك لأنه مهتم بنفسه كثير.

وتابعت : ” لا يهمني إذا كان يبلغ من العمر 100 أو 55 عامًا ، فأنا أحبه في كل الأحوال”.