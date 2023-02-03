أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نصف النساء في إدارته نساء.

ويُشار إلى أن ما كان يعنيه الرئيس هو أن نصف العاملين في إدارته هم من النساء، إلا أن ذلك التصريح أثار عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضاف إلى قائمة الزلات التي عادة ما يقع فيها بايدن.

وعلقت صحفية روسية من دونباس، على تطبيق تليغرام، قائلة:” ليست كل امرأة ترتدي تنورة وترسم شفتيها هي في واقع الأمر امرأة، كما أنه ليس كل من تسمي نفسها امرأة هي بطبيعتها امرأة.

وأضافت:” هؤلاء النساء، اللاتي يعتبرن أنفسهن نساء، لا زلن نساء، ولا بد من التعامل معهن على هذا النحو، حتى لو كان لديهم ملابس داخلية رجالية، ومن يظن خلاف ذلك فهو رجعي ويعاني من رهاب المثلية الجنسية.”