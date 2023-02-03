تسببت قطرات للعين في إنهاء حياة شخص، وفقدان آخرين البصر في بورتوريكو، بعد إصابتهم بعدوى بكتيرية، طالبت على إثرها السلطات بسحبها من الأسواق.

وحذر رئيس كلية فاحصي النظر في بورتوريكو، لورديس جونزاليس، من بعض قطرات العين، التي يجب إزالتها من السوق؛ لأنها تسبّبت في وفاة شخص واحد، وثلاثة أشخاص فقدوا البصر، ونحو 50 مصاباً ببكتيريا معدية في عيونهم.

وحددت السلطات حتى الآن 50 شخصاً في11 ولاية يعانون من «الزائفة الزنجارية»، وهو نوع من البكتيريا المقاومة لمعظم المضادات الحيوية.

وأصيب 11 من المصابين بالتهابات في العين، ثلاثة منهم على الأقل فقدوا بصرهم في عين واحدة. وكان آخرون يعانون من التهابات في الجهاز التنفسي، أو التهابات المسالك البولية، وتوفي شخص واحد عندما دخلت البكتيريا إلى مجرى الدم.