كشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” ، اليوم الجمعة في عددها الجديد، تفاصيل قرار مجلس الوزراء “إحلال جدول جديد للفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، محل الجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1441هـ” .

و نصّ قرار مجلس الوزراء على أن يكون تحديد الوظائف الصحية، المذكورة في الجدول، عدا وظيفة طبيب استشاري، دوريًا، وبالاتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة، وتُحاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنتائج الاتفاق بين الوزيرين في هذا الشأن.

وتضمّن الجدول الجديد إضافات من ضمنها فئة الوظائف الصحية، عدا وظيفة طبيب استشاري.