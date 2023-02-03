ألقى الشاعر سلطان بن بتلاء قصيدة في حفل تكريم الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، لاقت تفاعلاً واسعاً.

وقال “بن بتلاء” في جزء من قصيدته موجهاً كلماتها لولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان:

معي من شعبك رسالة وأبيك تعرف فحواها

أبستأذن سموك في حكي ماهو بحكي إنسان

مشاعر مع بساطتها تبين عمق معناها

ترا حربك ماهي حربك لحالك كلنا سيان

ترا الأخبار ضد المملكة نسمع ونقراها

نشوف المملكة بإعلامهم دايم على النيشان

تغض الطرف عن حسناتنا وتزيف أخطاءها

ونشوف اللي بينبذ مملكتنا منكسر ومهان

عرف ثقل السعودية وجاك يدور رضاها

نحبك لأن كل أحلامنا وياك بالإمكان

ملامح رؤيتك فينا تبي تلقى عطايها

ونحبك لأن من راهن عليك من البشر كسبان

ونحبك لأنك اللي لو وعد بحاجات سواها

ونحبك لأنك اللي قدم بلاده على البلدان ما هو بالحكي بالأرقام والأفعال شفناها

ونحبك لأن طبعك يشبه الأبيض من الألوان، لا سوداوي ولا طبوع الرماديين ترضاها

ونحبك لأن مثل قلّ ما جادت به الأوطان فكر هيبة قيادة قابلية وانت أزهاها

نحبك ما نبرر لأنك محمد ولد سلمان

نحبك لو نكرر والبلد بالروح نفداها

تقدم يا محمدنا وراك الشعب والأركان

نخوض البحر لاجلك ونجوم الرت نرقاها

تسمينا طويق ونقول يا هامة طويق ازدان

براية دونها رجال لها ترخص منايها

بدينا بالسفينة وأبحرت باسم الله الرحمن وننهيها باسم الله مجراها ومرساها