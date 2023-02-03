ألمحت تقارير صحفية إلى احتمال أن تؤثر الإصابة التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو على مشاركتهما مع فريق ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وكانت مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب سانتياغو برنابيو قد شهدت تعرض ميليتاو لإصابة عضلية،كما شهدت المباراة ذاتها بنزيما الخروج في الدقيقة 61 وذهب مباشرة لغرفة الملابس.

ومن المقرر أن أن يخضع الثنائي غدا للفحص بالرنين المغناطيسي،مما يعني غيابهما عن المباراة المقبلة سيغيبان عن ريال مدريد أمام ريال مايوركا يوم الأحد، كما أن هناك شكوك حول تواجدهما في كأس العالم للأندية.