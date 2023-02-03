قال المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن حثلين أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم مرتكزا على استثمار المخزون التاريخي وأصالة الموروث العظيم للمملكة ليصبح للإصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة.

وأضاف خلال كلمته في اختتام النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أن نادي الإبل يستهدف تحويل قطاع الإبل إلى منظومة اقتصادية متكاملة ينتفع بها أبناء هذا البلد والعالم.

فيديو | المشرف العام على #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل فهد بن حثلين: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم مرتكزا على استثمار المخزون التاريخي وأصالة الموروث العظيم للمملكة ليصبح للإصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة#الإخبارية pic.twitter.com/CKltvEihxA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2023