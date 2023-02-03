قال المدرب المغربي، حسن مومن، إن الهلال لديه مقومات الفريق القوي، وهو يلاقي فريق الوداد.

وأضاف أن الهلال سبق له أن حقق انتصارات مهمة، إلا أنه ما زال يبحث عن إيقاعه المعروف، بعد أن شهد مجموعة من التغييرات بالدفاع ووسط الميدان، وذلك وفقا لما ذكره لـ”الشرق الأوسط”.

من جهته، تحدث المدرب الوطني، عبد العزيز الخالد، عن مواجهة الهلال ونظيره الوداد المغربي، المقرر إقامتها غداً السبت، بملعب الرباط في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إن وضع الفريق فنياً غير مقنع، هذا الموسم، بجانب فقدانه الشغف، بجانب تعرض أبرز لاعبيه لإصابات غيّبتهم عن خوض بعض المباريات، لذا فأن المنحنى الفني لفريقهم في نزول، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأكد أن الفريق يحتاج إلى فترة لخلق التحدي والدافعية لدى اللاعبين من جديد، مضيفا أن لاعبي الهلال التوهج وإيجاد الدافعية للتألق في هذه البطولة، مشيراً إلى أن الشغف عنصر مهم لتحقيق الإنجازات والألقاب.

ونوه بأن مدرب الفريق رامون دياز اسم كبير في عالم التدريب ويملك أسلوباً فنياً رائعاً، وهو يقوم بأدواره داخل الملعب بشكل صحيح.