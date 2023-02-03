أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة هدف محقق لفريقه النصر خلال مواجهة الفتح ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن.

وكانت الفرصة مهيأة أمام رونالدو في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول لهز شباك الفتح وتعديل النتيجة بعد تأخر النصر بهدف نظيف إلا أنه أهدر الكرة بطريقة غريبة.

وحصل رونالدو على الكرة داخل منطقة جزاء الفتح في عدم وجود حارس الفريق في مرماه إلا أنه سدد بعيداً عن المرمى ليهدر فرصة التعادل للنصر.