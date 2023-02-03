قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، إن وجود انتعاش لسوق الوساطة العقاري يعني دخول عدد من الكفاءات المتخصصة في التسويق العقاري لتسويق المشاريع العقاريةبشكل احترافي جيد.

وأضاف أن العقوبات لمخالفي نظام الوساطة العقارية تبدأ من 200 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

ولفت إلى العقوبات تشمل أيضا شطب السجل التجاري ومنع من مزاولة النشاط، مؤكدا أن النظام يستهدف تنظيم المهنة ووضع واجبات وحقوق العاملين فيها.