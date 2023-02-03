اعترف الرجل الذي حاول اغتيال الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، باستخدام قوس ونشاب أنه مذنب بموجب قانون الخيانة.

وتم القبض على جاسوانت سينغ تشايل، في يوم عيد الميلاد 2021، عندما كانت الملكة الراحلة تعيش في وندسور بسبب جائحة كوفيد.

وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتهم تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة 2 من قانون الخيانة لعام 1842.

وقال تشايل وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا خلال جلسة استماع في محكمة وستمنستر الابتدائية بلندن، إنه يريد الانتقام من المؤسسة الحاكمة”.