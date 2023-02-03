كشف الملياردير الأمريكي بيل غيتس عن آرائه خلال أحدث حوار له مع هيئة الإذاعة البريطاني.

ووفقا لبي بي سي، قال الملياردير بيل جيتس أنه يفضل أن يدفع ثمن اللقاحات بدلاً من السفر إلى المريخ، وهو ما لا يعتقد أنه استخدام جيد للمال.

حول مسألة ما إذا كان مقتصدًا في حياته الشخصية، قال السيد جيتس: “ليس لدي خزانة عملاقة، أنا لا أرتدي مجوهرات. عندما أقوم بفك تغليف هدية ، لا آخذ الغلاف وأقوم بطيها واستخدمها مرة أخرى، لكن أنا هكذا عكس جدتي التي لم ترم كيسًا ورقيًا في حياتها أو أي خيط لذا، وفقًا لمعاييرها ، أنا مجنون “.

وتابع: “الذهاب إلى المريخ في الواقع مكلف للغاية، يمكنك شراء لقاحات الحصبة وإنقاذ الأرواح مقابل 1000 دولار لكل حياة يتم إنقاذها، وهذا مجرد سبب لك لكي لا تذهب إلى المريخ”.

ويعتقد الشريك المؤسس لشركة “مايكروسوفت” أيضًا أن الذكاء الاصطناعي سوف يغير البشرية بشكل كبير جدًا.