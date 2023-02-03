ألقى الناقد الرياضي عدنان جستنيه خاطرة عن لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله وذلك خلال ظهوره في برنامج سوالف رياضية.

وقال “جستنيه” في خاطرته : سكتهم ولا ما سكتهم .. دا في الملعب وغير الملعب سكتهم .. فن وتكتكة بروقان ورستكة ..

نططهم .. رقصهم .. حاسهم .. وقدام العالم شخمطهم .

وتابع : سكتهم الله عليك يا ساطي.. أنت رهيب وغير عادي ، أهدافك مدرسة وصمتك برضه مدرسة .. في الدوري ضغطهم .. في السوبر عدمهم .. سكتهم ولا ما سكتهم.

وأضاف : سكتهم ولا ما سكتهم .. سكتهم واو وبس ..صاروا يلعبوا بدون نفس .. وإعلامهم خلف الكذب اندس .. كلهم قروب واحد اترص .. جننهم بعثرهم دوخهم سكتهم أقوى تسكيت وأدبهم كمان أفضل تأديب .. حمدالله الله الله عليك فنان ولعيب.

وواصل : أما الاتحاد يا سلام يا اتي .. بالضربة القاضية سكتهم .. في ليلة اتحادية حجمهم .. بحضور جمهورهم كتمهم .. بثلاثية رقصهم وفتحهم .. خلاص ما عاد لهم وجه .. لا عالمي نفعهم ولا غيره ضبطتهم .. في حضرة العميد بالعربي والإنجليزي أص أقوى أص سكتهم.