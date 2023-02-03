علق الإعلامي الرياضي محمد البركاتي على تجديد عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد لمدة عامين ونصف.

وقال “البركاتي” خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن “حمدالله” دائماً محل لإثارة الجدل في كل وقت وحين سواء انتقل ، أو سجل أو جدد أو تعاقد لافتاً إلى أنه لاعب كبير ولديه إمكانيات وأرقام عالمية ووجوده في الدوري السعودي له أثر كبير.

وتابع : من وجهة نظري أن الاتحاد كسب لاعب ولكن كنت أتمنى أن الإدارة وقعت عقد لمدة عام مشيراً إلى أن الإدارة بالغت في مدة العقد.