قال المشرف على البرنامج السعودي لفحص الأمراض الوراثية عند المواليد، ضياء عرفة، إن لا يوجد علاج جذري للأمراض الوراثية، لافتا إلى أن العلاجات المتوفرة تعتبر مساعدة وتأهيلية.

وأضاف أن عدد حالات المصابة بأمراض الدم قلت عما كانت في السابق، لافتا إلى أن أمراض الوراثية كثيرة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية .

وعدد الأمراض الوراثية ومنها قصور الغدة الدرقية والرئة وهشاشة العظام وضمور العضلات، مؤكدا أن دورهم إرشادي من خلال فحص الزواج وخصوصا زواج الأقارب، مضيفا أن البعض يتجاهل خطورة الموضوع ويكمل زواجه.

#نشرة_الرابعة | المشرف على البرنامج السعودي لفحص الأمراض الوراثية عند المواليد د. ضياء عرفة: لا يوجد علاج جذري للأمراض الوراثية والعلاجات المتوفرة تعتبر مساعدة وتأهيلية pic.twitter.com/WNzIKzNO9e — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 3, 2023