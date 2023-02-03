قال استشاري التغذية د.عبدالعزيز العثمان أنه يوجد في المملكة أكلات تحتوي على زيوت مهدرجة مؤكداً أن تراكم تناولها يسبب خطورة على الصحة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن الزيوت المهدرجة جزئياً هي أساس للدهون المتحولة وتكون في كثير من المنتجات في الخبز والبسكوت والكيك والكرواسون ومبيض القهوة والوجبات السريعة والمقرمشات والفشار والبوب كورن وغيرها.

وتابع أن الإشكالية تكمن في أن الناس الذين اعتادوا على تناول الوجبات السريعة ومثل الأطعمة السابق ذكرها يتراكم معدل الزيوت المهدرجة لديهم ما يشكل خطورة على صحتهم.