أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يمكن إضافة الزوج الأجنبي أو الأبناء منه في الاستحقاق الخاص بالضمان الاجتماعي المطور وفقاً لشروط الاستحقاق التي نصت عليها اللائحة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، كما يمكن الاطلاع على التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور من خلال زيارة البوابة الإلكترونية.

وتابعت أن مبلغ الاستحقاق للمُستفيد يُحتسب شهرياً بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.