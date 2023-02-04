يستعد الهلال لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، على أرضية ملعب استاد الأمير مولاي عبدالله في المغرب، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث المباراة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت تشكيلة الهلال أمام الوداد البيضاوي كالتالي:

في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

وفي خط الدفاع: علي البليهي – سعود عبد الحميد – جانغ هيون سو – ناصر الدوسري.

وفي خط الوسط: سالم الدوسري – جاستافو كويلار – محمد كنو – اندرية كاريو.

وفي خط الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا