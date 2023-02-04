احتفل العقيد وجدي بن حسن القاسمي مساعد مدير إدارة مرور منطقة جازان بزواجه على ابنة الأستاذ عبدالله بن علي ناشب، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة صامطة وسط حضور عدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع ورجال الأعمال والأقارب والأصدقاء والزملاء.

وغمر الفرح الحضور الذين قدموا التهنئة للعريس ووالده وسط أجواء مليئة بالبهجة في احتفالية صدحت فيها أصواتُ طبولِ الفنون الشعبية الجازانية، محفوفة بشدى روائح الفل والكادي، فيما سكن الأنس والسرور جنبات المكان، وتمنى الحضور للعريس حياة زوجية سعيدة.

وتتقدم أسرة صحيفة صدى الإلكترونية بخالص التهاني للعروسين وألف ألف مبروك.