تؤدي الأجواء الباردة خلال فصل الشتاء، إلى ظهور بعض التغيرات على الجسم وقدرة أعضائه على أداء وظائفها الحيوية بشكل طبيعي.

وتؤثر معايشة الأجواء الباردة على الصحة النفسية والجسدية لدى الغالبية خلال فصل الشتاء، لكنها تكون أكثر تأثيراً على بعض الفئات مثل كبار السن والأطفال والحوامل.

وتعد أبرز التغيرات والمشاكل الصحية التي تطرأ خلال موسم الشتاء: ارتفاع ضغط الدم؛ حيث يختلف ضغط الدم وفقاً لطبيعة الأجواء المحيطة فيرتفع في الشتاء وينخفض في الصيف، بينما يحدث نقص فيتامين د بسبب قلة التعرض للشمس نتيجة غيابها طوال فصل الشتاء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تيبّس أطراف القدمين وتشنج الأعصاب بها خلال فصل الشتاء، كما تسبب البرودة في جفاف القدمين وانقباض الأوعية الدموية في الجلد، فضلاً عن الحكة والشقوق الجلدية والالتهابات الميكروبية، إلى جانب حدوث الصداع النصفي، والاكتئاب.