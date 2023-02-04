أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) للجنسين.
وأوضحت الوظائف المتاحة :
1- مُصمم جرافيكس.
2- باحث تطوير موارد بشرية مساعد.
3- مهندس معماري مساعد.
4- فني دعم مساعد.
5- محامي مساعد.
6- مهندس مساحة مساعد.
7- مهندس مدني مساعد.
8- مهندس بيئة مساعد.
9- مهندس تنسيق مواقع مساعد.
10- مهندس تخطيط مساعد.
وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م، وذلك من خلال الموقع
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