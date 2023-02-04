أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) للجنسين.

وأوضحت الوظائف المتاحة :

1- مُصمم جرافيكس.

2- باحث تطوير موارد بشرية مساعد.

3- مهندس معماري مساعد.

4- فني دعم مساعد.

5- محامي مساعد.

6- مهندس مساحة مساعد.

7- مهندس مدني مساعد.

8- مهندس بيئة مساعد.

9- مهندس تنسيق مواقع مساعد.

10- مهندس تخطيط مساعد.

وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م، وذلك من خلال الموقع