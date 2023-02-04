أكد الرئيس التنفيذي لشركة ـ CMARKITS الدكتور يوسف الشمري أن توجه المملكة نحو الطاقة النووية هو قرار صحيح واستراتيجي، مبيناً أن قطاعات كثيرة تحتاجها.

وقال الشمري :” توجه الطاقة النووية في المملكة أمر استراتيجي وذلك لأن احتياجاتنا لها في المملكة ضروري جدا خاصة من ناحية تحلية المياه وكذلك القطاع الصناعي”.

وتابع ” قد يكون توجه الطاقة النووية قرار سياسي ولكن بذات الوقت لنا احتياجات اقتصادية فيها كما أن هناك قطاعات كثيرة في المملكة تعتمد عليها “.