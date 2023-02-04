كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير المالية وإدارة الاستشارات: شهادة الماجستير في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة، مدير العمليات القانونية: شهادة الماجستير في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

وتتضمن الوظائف: أخصائي إعادة التأمين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التجارة، التأمين)، ومدقق داخلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع البنك الإسلامي للتنمية